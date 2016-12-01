Сергей Смагин: "Основной причиной поражения Карякина на тай-брейке от Карлсена стали ужасные дебюты"

Вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин высказал мнение, что основной причиной поражения россиянина Сергея Карякина от норвежца Магнуса Карлсена на тай-брейке поединка за мировую шахматную корону стал неудачный дебют. В среду в Нью-Йорке Карякин проиграл Карлсену, который во второй раз защитил титул чемпиона мира.

– Все-таки Сергей принял решение продолжать ту же стратегию, что и в классике – играть крепко, надежно, простые дебюты без попыток играть даже перспективные позиции, – приводит ТАСС слова Смагина. – За все партии рапида у него, к сожалению, не было ни одного активного хода. Причина всех его бед – это отсутствие комфортного дебюта. Ни в одной партии на тай-брейке Карякин не смог получить удобной для себя позиции, это явилось первопричиной всех проблем, особенно в третьей и четвертой партиях.

Мы все очень надеялись, что именно в дебюте Сергей сможет продемонстрировать какие-то решения и новинки, но ничего не произошло, а в шахматы Карлсен его переиграл. Повторюсь, что главной проблемой Карякина в рапиде был ужасный дебют. Рано или поздно норвежец должен был этим воспользоваться. Тем более Карякин тратил очень много времени, а это очень важный фактор в рапиде.

Жаль, что Карякин не рискнул и не стал играть активно с самого начала. Возможно, другая тактика дала бы ему шанс. Очень важно, что этот матч дал Сергею уверенность в себе. Но Карлсен сильнейший игрок на сегодняшний день и по праву является чемпионом мира.