Сергей Смагин: "Карякину не удалась седьмая партия матча с Карлсеном"

Вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин заявил, что Сергей Карякин неудачно провел седьмую партию матча с Магнусом Карлсеном, не получив перевеса в дебюте. В воскресенье игравший белыми фигурами Карякин и Карлсен завершили игру вничью на 34-м ходу, зафиксировав седьмой мирный исход кряду. Счет матча – 3,5:3,5. Матч за звание чемпиона мира состоит из 12 поединков с классическим контролем времени.

– Партия у Сергея не получилась, ему вновь не удалось добиться перевеса в дебюте, играя белыми, – цитирует "Р-Спорт" Смагина. – Непонятно, что у него происходит с дебютами. И ему еще повезло с тем, что Карлсен был настроен достаточно спокойно. Подними он ход пешкой на f5, неизвестно, чем бы это все закончилось. Поэтому в целом для Карякина результат матча после семи партий очень неплохой.

Сегодняшняя партия будет очень опасной для Сергея и может стать ключевой. И если он сегодня устоит, то будет здорово. Но ему будет очень непросто, потому что играть весь матч без дебютов – это очень жестокое испытание. Игра в дебюте провальная, но с этим надо уже разбираться после завершения матча – что же случилось?

Ведь обидно и то, что Карлсен находится не в идеальной форме, к которой мы привыкли. Играет не так чисто, как обычно, поэтому будь Сергей в дебюте более предприимчив, то его вполне уже в одной из партий можно было "зацепить". А когда ты в дебютах отдаешь весь белый цвет, не получая преимущества, трудно рассчитывать на конечный успех. Но будем верить в Сергея.