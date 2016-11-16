Сергей Смагин: "Карякину не удалась 4-я партия матча с Карлсеном из-за неудачного дебюта"

Вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин заявил, что четвертая партия матча за звание чемпиона мира с обладателем титула Магнусом Карлсеном не удалась Сергею Карякину из-за неудачной трактовки дебюта. Во вторник Карякин, играя белыми, сыграл вничью с Карлсеном. Партия продолжалась почти шесть с половиной часов. Общий счет матча стал 2:2.

– Во-первых, констатируем, что партия Сергею не удалась, – цитирует "Р-Спорт" Смагина. – И в первую очередь это связано с очень неудачной трактовкой дебюта. Трудно сказать, в чем причина, поскольку перед матчем считалось, что наша бригада тренеров как минимум в дебюте не уступит. Более того, это считалось козырем Карякина – дебютная подготовка, что он будет удивлять новинками. А тут случилось так, что по выходе из дебюта он стал хуже, пришлось вести тяжелейшую защиту. Надо отдать должное выдающимся качествам Сергея как защитника, но если так будет продолжаться, то поражение будет в каких-то партиях просто неизбежно.

Хорошо, что будет перерыв, в первую очередь нужно понять, что делать с дебютом, каким образом выходить в удобную игру. Потому что от того, как складывается с белыми дебют, ты получаешь преимущество или не получаешь, а в дальнейшем уже развиваешь это преимущество либо сворачиваешь игру. Здесь же последние две партии Карякину просто предстояла тяжелейшая защита, можно сказать, уникальная в каком-то роде. Я, во всяком случае, не помню, чтобы две партии подряд шахматист вытаскивал практически с двух безнадежных позиций против чемпиона мира.

Другое дело, что все равно окончательным результатом на сегодняшний день является ничья в матче, поэтому шансы у Сергея есть и будут до тех пор, пока он вот так держится. Но еще раз говорю, тенденция у него пока неблагоприятная, ему нужно за день перерыва внести коррективы – в первую очередь в дебютную стратегию. Тренерский штаб у нас очень солидный, должен что-то с этим делать.