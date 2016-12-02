Сергей Смагин: "Карлсен не дал Сергею практически ни одного шанса выиграть тай-брейк"

Известный советский и российский шахматист, вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин в интервью "Известиям" выразил мнение, что для победы над Магнусом Карлсеном в тай-брейке Сергею Карякину не хватило качественной дебютной подготовки.

– Все четыре партии тай-брейка Сергей провел в защите именно из-за того, что для него крайне неудачно складывались начальные стадии партий, – подчеркнул Смагин. – Ему приходилось тратить очень много времени в дебюте, получая неприятные позиции. Этого времени Карякину в итоге и не хватало в концовках. Если в классике, в первых 12 партиях, это чувствовалось не так сильно – было достаточно времени, чтобы подумать и четко разобрать ситуацию, – то в блице как раз это и сыграло ключевую роль. Карлсен не дал Сергею практически ни одного шанса выиграть тай-брейк. Он регулярно получал удобные для себя позиции, достаточно легко находил правильное продолжение партии и практически не тратил времени на ход. Карякин все время находился под прессингом. В блиц-режиме в шахматы нужно играть интуитивно и быстро. А для того чтобы это делать успешно, нужно получать позиции, которые тебе знакомы и понятны, где ты знаешь план действий. В этом смысле у Карлсена было преимущество, так как он намного более интуитивный игрок, чем Сергей.