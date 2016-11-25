Сергей Смагин: "Карлсен играл как автомат в заключительной части десятой партии с Карякиным"

Вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин выразил мнение, что поражение Сергея Карякина в десятом матче серии за мировую шахматную корону с Магнусом Карсеном обусловлено желанием сыграть более надежно. По его словам, долгими раздумьями российский гроссмейстер показал, что эта партия ему незнакома.

- У Сергея была удачная позиция с хорошими перспективами, но в этот момент он потратил очень много времени на необязательные раздумья и показал, что эта позиция ему незнакома, - приводит ТАСС слова Смагина. - Сергей хотел сыграть покрепче, а позиция, наоборот, требовала более активных действий. И здесь он, конечно, начал ошибаться, а когда грубо ошибся сам Карлсен и предоставил Сергею возможность сделать встречный шах, у Карякина появилась возможность свести партию к ничьей. Но ему не хватило времени, чтобы увидеть эту возможность, а оставшуюся часть партии Карлсен провел как автомат.

Завтра выходной, соперники восстановили равновесие, ничего страшного не произошло. Самое главное, я не увидел силы игры Карлсена. Нас ожидают две захватывающие партии.