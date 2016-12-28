22:27 | ШАХМАТЫ

Сергей Смагин: "Два вторых места на ЧМ - отличный результат, но мы способны на большее"

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Вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин отметил, что два вторых места россиян на чемпионате мира по быстрым шахматам - это хороший результат. Сегодня вице-чемпионами турнира в Дохе стали Александр Грищук и Александра Костенюк.

- Иванчук провел фантастический турнир, - приводит "Р-Спорт" слова Смагина. - Он вообще в последнее время играет блестяще, но тут понятно, в чем дело. Василий – не просто творческий, а гипертворческий человек. Когда на него накатывает вдохновение, с ним бороться трудно даже самым сильным шахматистам.

У наших были шансы, обиднее всего Яну Непомнящему: за два тура лидировал, а затем проиграл две партии и не попал в призеры. Второе место Грищука – результат хороший, если учитывать состав, это успех. Уверен, что Грищук доволен своим выступлением. Рассчитывать на победу можно было, но надо играть с таким вдохновением как Иванчук. Два вторых места – отличный результат, но мы можем и большего добиться.

Многие наши ребята очень хорошо играют именно рапид, а девушки – тем более. Много раз выигрывали различные соревнования, Грищук – вообще чемпион мира по рапиду. Специфика именно этого чемпионата в том, что впервые собрались практически все сильнейшие шахматисты мира, и борьба была невероятно сложной. Тот же Карлсен практически только на финише накатил, и даже это ему не дало возможности стать чемпионом.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/chess/20161228/1114371949.html

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