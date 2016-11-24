Сергей Смагин: "Десятая партия матча Карлсена и Карякина будет решающей"

Вице-президент Шахматной федерации Москвы (ШФМ) Сергей Смагин заявил, что решающей партией в матче за титул чемпиона мира между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном будет десятая. В девятой партии матча за мировую шахматную корону, в которой белыми фигурами играл российский гроссмейстер, была зафиксирована ничья на 74-м ходу. Счет в матче из 12 партий, который проходит в Нью-Йорке, стал 5-4 в пользу Карякина.

– Сергею нужно не проиграть сейчас, – цитирует "Р-Спорт" Смагина. – После его победы в восьмой партии я говорил, что решающей будет десятая, где Карлсен сегодня сыграет белым цветом. Она, с моей точки зрения, на 90 процентов определит исход. Если Карякин победит, то тут и так все ясно, а если не проиграет, то у него колоссальные шансы стать чемпионом мира. Нужно просто хорошо играть, делать свою работу. Ты можешь играть на высоком уровне в конкретный день, а соперник твой в этот день оказывается еще лучше. Так тоже часто бывает, именно благодаря этому рождаются шахматные шедевры.

Задача Карякина – играть на том уровне, на котором он провел две последние партии. Этого будет вполне достаточно, чтобы для него исход партий был бы положительным. Не думаю, что за несколько часов Карлсен сможет преобразиться и вдруг резко прибавить в игре. Скорее всего, он тоже где-то будет искать свой шанс, ничего конкретного он к этому матчу не приготовил. В какой-то степени это будет борьба нервов, и Карлсен просто будет рассчитывать на удачу. В шахматном плане уже видно, что переиграть Карякина будет практически не за что, нет у него таких ресурсов на текущий момент. Возможно, если повезет... Но должно сложиться воедино слишком много факторов.