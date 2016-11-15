Сергей Смагин: "4-я партия матча с Карлсеном может подтвердить чемпионские амбиции Карякина"

Вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин выразил мнение, что успешная защита тяжелой позиции в третьей партии матча за звание чемпиона мира с Магнусом Карлсеном дает возможность Сергею Карякину в четвертом поединке попробовать проявить свои контратакующие возможности и постараться добиться победы.

Третья встреча соперников в понедельник завершилась вничью после семи часов борьбы. Счет в матче равный - 1,5 - 1,5, четвертая партия пройдет во вторник.

- Партия показала, что тех позиций, в которых Магнус объективно сильнее Сергея, Карякину следует избегать, - приводит "Р-Спорт" слова Смагина. - Встреча продемонстрировала, что рано или поздно в равных позициях Карлсен заставляет делать ошибки. И если даже такой высококлассный игрок, как Сергей, в таких схемах бывает переигран, то ему надо менять тактику. Да, Сергею вчера немного повезло, но выводы делать рано. Партия получилась крайне сложной, и оба соперника сейчас очень устали. И мне интересно, найдет ли Сергей сегодня в себе внутренние силы, чтобы выйти на борьбу. А после таких партий, на мой взгляд, Карлсена можно было бы "проверить" по-настоящему. И просто отдавать белый цвет было бы неправильно, у Сергея сейчас хороший момент для контратаки.

Все-таки в равных позициях кризис наступает быстро, а вчера получилось так, что на протяжении тридцати ходов напряжение только росло. А это обычно изматывает больше, чем какая-то счетная работа, потому что до конца что-то просчитать сложно. Но сейчас физически ощущается, что если Карлсен в таких позициях один раз не реализовал преимущество, во второй раз может его не реализовать, но рано или поздно он Сергея дожмет.

Он получил равный эндшпиль и тут на ровном месте допустил ошибку. После чего Карлсен просто наращивал преимущество. Но что еще характерно - мы увидели, что, как ни странно, и Карлсен устает. И ему даже в начале матча не удалось победить в выигранной позиции. А это говорит о том, что он тоже уязвим и это можно использовать.