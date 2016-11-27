Сергей Шипов: "В 12-й партии матча за шахматную корону Карлсен будет играть на победу"

Гроссмейстер Сергей Шипов в интервью "СЭ" выразил мнение, что в 12-й партии матча за мировую шахматную корону Сергей Карякин и Магнус Карлсен не будут нацелены на достижение быстрой ничьей. Он уверен, что эта партия будет длиться дольше, чем обычно.

- Насколько вероятным вариантом развития событий вам видится ничья в 12-й партии?

- Мой прогноз: Карлсен будет играть на победу и быстрой ничьей не будет. Возможно, Магнус не полезет уж совсем на рожон, но однозначно будет искать варианты для победы. Стиль норвежца можно сравнить с удушением, это такое неторопливое, постепенное давление на соперника. Я думаю, в понедельник партия будет длиться дольше, ну а чем она закончится - одному богу известно.

- Если дело все-таки дойдет до тай-брейка, кому на данный момент это больше на руку?

- Я думаю, для Карякина тай-брейк - вполне удобный формат, Сергей действительно любит быстрые шахматы. Замечу, правда, что, как и Карякин, Карлсен тоже становился чемпионом мира по быстрым шахматам. Кто из них тут сильнее - еще большой вопрос. В быстрых шахматах шансы соперников примерно равны. Единственное, не хотелось бы, чтобы дело дошло до блица. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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