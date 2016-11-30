Сергей Шипов: "Тай-брейк матча Карякина и Карлсена - это вишенка на торте"

Гроссмейстер Сергей Шипов перед тай-брейком матча за звание чемпиона мира между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном отметил, что считает равными шансы шахматистов. Состязание состоится сегодня в Нью-Йорке. Соперникам предстоит провести четыре партии с укороченным контролем времени и, при необходимости, блиц и "армагеддон".



- Для Карякина сегодня самый главный день в жизни, - приводит ТАСС слова Шипова. - Можно сказать, что 27 лет прожито не зря. У Карлсена сегодня день рождения, хочется, чтобы Карякин поздравил Магнуса как-нибудь по-особенному, но не шахматной короной.

Тай-брейк станет настоящей вишенкой на торте. То, что матч перешел в эту стадию, - хорошо для Карякина. Он силен в быстрых шахматах, в блице и может оказаться крепче Магнуса. Но, с другой стороны, Карлсен - действующий чемпион мира, поэтому большинство экспертов на тай-брейке отдает предпочтение ему.

Но я считаю, что шансы - 50 на 50. Не согласен с теми, кто называет тай-брейк рулеткой. Это соревнование в стойкости, умении. Это показатель класса шахматиста.