Сергей Шипов: "Результативных партий в матче Карякина и Карлсена много не будет"

Гроссмейстер Сергей Шипов отметил, что в матче за звание чемпиона мира по шахматам между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном преимущество получит тот, кто одержит первую победу. Первые две партии завершились вничью.

- В дебюте испанской партии именно Карлсен, который играл черными, первым предложил нестандартный ход, чем заставил Карякина погрузиться в раздумья, - приводит ТАСС слова Шипова. - Сергей пытался тоже побороться за перевес, но получилось неубедительно. Карлсену не составило труда черными фигурами сыграть вничью. Ничья во второй партии получилась закономерной и скучной.

Эти шахматисты славятся умением защищать добытое преимущество, именно поэтому они осторожничают и опасаются друг друга. Тот, кто одержит первую победу, получил колоссальное преимущество во всем матче. Уже сыграно две партии из 12, места для маневра нет, цена ошибки очень высока, именно поэтому много результативных партий не будет.

