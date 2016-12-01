Сергей Шипов: "Карякину в матче с Карлсеном не хватило дерзости, агрессии"

Гроссмейстер Сергей Шипов, комментируя ход четвертой партии тай-брейка матча за мировую шахматную корону, в котором норвежец Магнус Карлсен победил россиянина Сергея Карякина, назвал его итог закономерным. Норвежец защитил титул чемпиона мира, которым владеет с 2013 года.

– Отметим главное – Магнус был быстрее, сильнее и победил по праву, – сказал в эфире "Матч ТВ" Шитов. – Он по праву отстоял свой титул. Карякин был несколько скован и зажат. Не хватило такой дерзости, агрессии и составить серьезную конкуренцию чемпиону мира он не смог. Значит, еще не до конца проделан его путь наверх, Сергею предстоит исправление ошибок.

Текстовая трансляция тай-брейка