11:08 | ШАХМАТЫ

Сергей Шипов: "Карякин выровнял матч с Карлсеном"

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Гроссмейстер Сергей Шипов отметил, что к середине поединка за звание чемпиона мира у Магнуса Карлсена нет подавляющего преимущества над Сергеем Карякиным. По его словам, преимущество получит тот, у кого останутся силы к концу этой встречи. Норвежец и россиянин свели к ничьей шестую партию матча. Счет в поединке равный - 3:3.

- Самые реальные шансы на победу у Карякина были в пятой партии, - приводит ТАСС слова Шипова. - Она не была выиграна, как писали некоторые журналисты. На доске победной позиции у Карякина не стояло, но у Сергея была хорошая позиция, которую, при ошибках Карлсена, можно было довести до победы. И я уверен, три-четыре неточности норвежец бы допустил. Но Карякин шансом не воспользовался, и Карлсен в пятой партии отскочил на ничью. В целом к своему экватору матч выровнялся, и подавляющего преимущества Карлсена уже нет.

Кто из шахматистов останется более свежим, в лучшем тонусе - тот получит значительное преимущество. В команде Карякина уверены, что все идет по плану. Видимо, хотят измотать Магнуса и в районе 11-й партии дожать его.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3797185

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