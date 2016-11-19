04:37 | ШАХМАТЫ

Сергей Шипов: "Карякин просто потерял белый цвет"

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Гроссмейстер Сергей Шипов отметил, что россиянин Сергей Карякин не смог удивить норвежца Магнуса Карлсена в шестой партии матча за звание чемпиона мира. Пока счет в матче ничейный – 3-3. Седьмая партия состоится в воскресенье.

– В шестой партии Сергей устроил сопернику дебютную проверку и оказалось, что Магнус к этому был готов, – цитирует ТАСС Шипова. – Вообще, кажется, что предыдущие три партии вымотали шахматистов и на их действиях на этот раз сказывалась усталость. И тут Карякин, играя белыми, и сам отдохнул и сопернику позволил, не уверен, что Магнус, играя белыми, так легко бы согласился на ничью. Я расцениваю сегодняшний матч, скорее, негативно для Сергея – он просто потерял белый цвет.


 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3796865

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