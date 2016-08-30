Сергей Рублевский: "Россиянки нацелены на победу на Всемирной шахматной олимпиаде"

Старший тренер женской сборной России Сергей Рублевский заявил, что россиянки на олимпиаде в Баку будут бороться только за первое место, несмотря на наличие нескольких сильных конкурентов. Олимпиада пройдет в столице Азербайджана в период с 1 по 14 сентября (первый тур состоится 2 сентября). За российскую команду, победившую на трех предыдущих аналогичных турнирах, сыграют Александра Костенюк, Валентина Гунина, Александра Горячкина, Наталья Погонина и Ольга Гиря.

– Мы в течение недели провели очень продуктивный тренировочный сбор в хорошем месте, в Сочи, – цитирует "Р-Спорт" Рублевского. – Прошли и акклиматизацию, и подтянули функциональную подготовку – в этом плане я всем доволен. Завтра вылетаем в Баку – на день раньше, чтобы успеть решить все бытовые проблемы, если они вдруг появятся. Перед командой стоит задача бороться за медали высшей пробы.

Наши основные конкуренты, как обычно, это сборные Китая, Украины и Грузии. Это очень сильные команды и, на мой взгляд, любая из них может победить в Баку. Также можно назвать сборные Армении и Индии, которые тоже могут вмешаться в борьбу за медали, и команду Польши, матчи с которой для нас традиционно складываются непросто. Распределение по доскам еще не сделано. Это важная информация, узнав о которой конкуренты тоже могут поменять расстановку участников. У нас есть еще один день для раздумий.

Отсутствие по семейным обстоятельствам Екатерины Лагно? Безусловно, это ощутимая потеря для нас, она могла бы усилить команду. Но у нас все остальные девушки опытны и уже были заиграны за сборную страны. Попытаемся так же успешно выступить и без Екатерины. Хотя с ней нам было бы намного проще.