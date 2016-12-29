Сергей Макарычев: "В Нью-Йорке была битва не двух Карякиных, а двух Карлсенов"

Гроссмейстер Сергей Макарычев в интервью "СЭ" отметил, что каждое противостояние Сергея Карякина и Магнуса Карлсена сейчас вызывает огромный интерес. В ноябре норвежец победил россиянина на тай-брейке матча за звание чемпиона мира. Сегодня шахматисты встретились на чемпионате мира по блицу. В пятом туре Карякин переиграл Карлсена. После первого дня соревнований они лидируют с десятью очками на счету.

- Битва в чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу – это продолжение противостояния за шахматную корону?

– Корона чемпионата мира по блицу очень маленькая по сравнению с короной победителя классического первенства. Но впереди турнир в Вейк-ан-Зее. Там помимо Карлсена и Карякина примет участие Уэсли Со. Его воспринимают, как человека, который способен сокрушить Магнуса. Вообще, в шахматном мире все сейчас все хотят понять, как Карякин чуть не победил Карлсена в битве за звание чемпиона мира. Случайно ли это? Поэтому каждое соревнование с их участием вызывает огромный интерес.

– Какие изменения заметили в игре Магнуса?

– Он доказал, что может не терять самообладание. Вспоминается матч за звание чемпиона мира по шахматам. Россиянин там начал играть в стиле норвежца. Карлсену это было очень неприятно. Говорят, что месяц назад в Нью-Йорке встретились два Карякина. Вовсе нет. Там была битва двух Карлсенов. И россиянин не уступал норвежцу ни пяди земли. Вообще, стиль у Магнуса некрасивый. В нем нет ничего фантастического, если не учитывать умение норвежца "выдавливать воду из камня". Но это дело минувших дней. Посмотрим, как развернется битва в чемпионате мира по блицу. (Ярослав СУСОВ)