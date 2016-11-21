Сергей Макарычев: "У Карякина была лишняя пешка и шансы на победу"

Гроссмейстер Сергей Макарычев в интервью "СЭ" подвел итоги седьмой партии матча за шахматную корону. По его словам, россиянин Сергей Карякин отказался играть на победу и согласился на ничью.

– Седьмая партия между соперниками вновь закончилась вничью. Закономерность?

– В самом дебюте партии Карякин непривычно сыграл D2-D4. Все ждали, что рано или поздно Сергей начнет применять закрытые тактики – первый ход E2-E4 не приносил ему никакого перевеса в начале. В шестой же партии Магнус показал несколько интересных домашних заготовок: новая система защиты и контратаки. Тогда Карлсен достаточно легко свел противостояние к ничьей. Здесь же в ответ на необычный старт российского шахматиста норвежец попытался применить "славянскую защиту" или какой-то более интересный вариант обороны. Но этого мы так и не узнали – Сергей первым ушел в сторону от следовавшего исхода. Показал, что делает ставку на затяжную борьбу и продолжил игру в стиле Владимира Крамника. В 2000 году в матче с Гарри Каспаровым Владимир, имея белые фигуры, несколько раз снимал напряжение, меняя ферзей. Ничего другого на доске разменяно не было. Это был очень коварный выбор с его стороны, не соответствовавший стилю игры Гарри Каспарова. В том матче на первенство мира Крамнику даже удалось одну партию выиграть, а в еще одной он был очень близок к победе.

– Это был удачный ход?

– Как ни удивительно, Карлсен на эту уловку Карякина повелся. Он решил позволить Карякину шах на F6 и перевести игру в окончание. Причем норвежец, имея менее удачную позицию, чем россиянин, обозначил ничейную стойку. А Сергей, к изумлению многих, в том числе и меня, решил не играть дальше на победу. Конечно, позиция фигур на доске была ничейной, но у него была лишняя пешка, которая дает определенные шансы на выигрыш. В итоге шахматисты согласились на ничью. Сергей все-таки выбрал не продолжать борьбу. Не знаю, правильно ли это.

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