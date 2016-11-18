09:49 | ШАХМАТЫ

Сергей Карякин: "Я совершаю ошибки почти в каждой партии"

0
0
0
3

Россиянин Сергей Карякин признал, что мог лучше распорядиться своим преимуществом по ходу пятой партии в поединке за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном. Партия завершилась вничью, ничейный счет и в самой серии – 2,5:2,5.

– Я рад уже тому, что наконец смог получить хорошую позицию, – цитирует Chess.com Карякина. – Не сказал бы, что у меня были проблемы с переходом из обороны к атаке. Просто я не смог правильно распорядиться своим преимуществом на 43-м ходе. Да, я совершаю ошибки почти в каждой партии, но этом из-за того, что сами игры получаются интересными, да и давление очень высоко. Не скажу, что это нормально, но такое случается.

0
0
0
3
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

tryam

мда, слон на д5 загубил всю атаку

11:27

wowaizrostowa73

Уже почти половину серии Сергей держится очень достойно, Карлсен уже в пятой партии серьёзно нервничал,... то ли ещё будет:)...

10:56

streletc1783

Дави его!Белыми получится.

10:10

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ