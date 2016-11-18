Сергей Карякин: "Я совершаю ошибки почти в каждой партии"

Россиянин Сергей Карякин признал, что мог лучше распорядиться своим преимуществом по ходу пятой партии в поединке за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном. Партия завершилась вничью, ничейный счет и в самой серии – 2,5:2,5.

– Я рад уже тому, что наконец смог получить хорошую позицию, – цитирует Chess.com Карякина. – Не сказал бы, что у меня были проблемы с переходом из обороны к атаке. Просто я не смог правильно распорядиться своим преимуществом на 43-м ходе. Да, я совершаю ошибки почти в каждой партии, но этом из-за того, что сами игры получаются интересными, да и давление очень высоко. Не скажу, что это нормально, но такое случается.