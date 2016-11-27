Сергей Карякин: "Я не впечатлен своей игрой в 11-й партии с Карлсеном"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин после 11-й партии матча за мировую шахматную корону с Магнусом Карлсеном подчеркнул, что действовал не лучшим образом. Встреча завершилась ничьей, общий счет по-прежнему равный – 5,5:5,5. Двенадцатая партия состоится в понедельник, Карякин будет играть черными фигурами. Напомним, в случае ничейного результата по итогам 12 партий 30 ноября состоится тай-брейк.

– Я не впечатлен своей игрой в 11-й партии, – приводит Dagbladet слова Карякина. – На, по крайней мере, ничья – приемлемый результат.