07:25 | ШАХМАТЫ

Сергей Карякин: "Я не упустил крупных возможностей в первой партии с Карлсеном"

0
0
0

Российский гроссмейстер Сергей Карякин подчеркнул, что не упустил крупных возможностей в первой партии матча за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена. Она состоялась в ночь на субботу в Нью-Йорке и завершилась вничью. Карякин играл черными фигурами. После первой партии счет в матче равный – 0,5:0,5. Вторая партия состоится в субботу, россиянин сыграет белыми фигурами.

– Я пытался сосредоточиться на игре, – приводит ТАСС слова Карякина. – Возможно, мне где-то следовало быть более точным. Но я не упустил никаких крупных возможностей.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3778264

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ