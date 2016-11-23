Сергей Карякин: "Я чувствую энергию болельщиков всем нутром"

Претендент на мировую шахматную корону Сергей Карякин в эксклюзивном интервью "СЭ" выразил благодарность болельщикам, которые его поддерживают. Он подчеркнул, что обязательно почитает их письма в социальных сетах после матча за мировую шахматную корону с Магнусом Карлсеном. Россиянин взял верх в восьмой партии и вышел вперед в счете – 4,5:3,5.

– В нашей стране сейчас все внимание приковано к вашему матчу с Карлсеном. Вы подпитываетесь эмоциями от российских болельщиков?

– Я отдаю себе отчет в том, что сейчас творится в России. Но я набираюсь сил и не открываю ни социальные сети, ни интернет. После окончания матча с удовольствием почитаю, что писали мне болельщики в эти дни. Сейчас же я очень благодарен всем, кто меня поддерживает. Я чувствую их энергию всем нутром. Но все, что мне сейчас нужно, – это отключенный телефон и полная сосредоточенность.

– Есть понимание, какой будет ваша дальнейшая стратегия? Перед вами стоит задача удержать преимущество или развить его?

– Это будет зависеть от конкретного типа позиции. Надо просто играть в шахматы, чем я и занимался все предыдущие партии. Играть по позиции. Сейчас нет смысла рассказывать о какой-то стратегии и тактике. Даже если бы на этот счет у меня были какие-то планы, я бы вам о них не рассказал. (Олег ШАМОНАЕВ)

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