Сергей Карякин: "Впечатления от Парада Победы колоссальные"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, побывавший сегодня на Параде Победы на Красной Площади в Москве рассказал "СЭ", что плохая погода не омрачила праздник.

– Впечатления колоссальные, – признался Карякин. – Очень понравился весь парад. Я давно мечтал на него попасть, и вот сегодня, наконец, меня пригласили как члена Общественной палаты. Было очень здорово. Я сидел на трибуне, и, если честно, было очень холодно, но это нисколько не омрачило весь праздник. Несмотря на дождь и ветер, все прошло очень здорово. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Даже плохая погода не испортила впечатление от этого великого праздника! С Днем Победы!!! pic.twitter.com/mYq0OjLLAP – Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) 9 мая 2017 г.