Сергей Карякин: "Вновь стать участником чемпионского матча будет очень сложно"

Участник матча за звание чемпиона мира по шахматам 2016 года россиянин Сергей Карякин заявил, что во второй раз стать претендентом на титул будет крайне тяжело, основная ставка будет сделана на Кубок мира.

Карякин в ноябре 2016 года в США уступил обладателю чемпионского звания норвежцу Магнусу Карлсену в поединке за титул на тай-брейке в быстрые шахматы со счетом 1-3. 12 встреч в классические шахматы не выявили победителя (6-6).

– В этом плане самый болезненный для меня вопрос – то, что я за последнее время потерял в рейтинге, поэтому мне будет сложно попасть по рейтингу, – цитирует "РИА Новости" Карякина. – Соответственно, надо будет отбираться через Кубок мира (2019 года), а это всегда тяжело. В 2015 году мне это удалось, но в целом добиться такого результата очень сложно, надо доходить до финала турнира.

Безусловно, я проведу всю необходимую подготовку и, как говорится, всем дам бой (с улыбкой). Но я прекрасно понимаю, что пробиться в число двух сильнейших шахматистов Кубка мира будет крайне тяжело.