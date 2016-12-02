Сергей Карякин: "В процессе подготовки к тай-брейку выбрал неправильную стратегию"

В ночь со среды на четверг в Нью-Йорке завершился матч на первенство мира по шахматам. Россиянин Сергей Карякин уступил две партии на тай-брейке и в итоге проиграл чемпионский поединок норвежцу Магнусу Карлсену со счетом 7:9. Сегодня рано утром Карякин возвращается в Москву, а перед вылетом Сергей дал эксклюзивное интервью "СЭ".

– Что вы сейчас чувствует сильнее всего: усталость, разочарование или радость, что все наконец закончилось?

– Прежде всего – дикую усталость. Конечно, я в не восторге от того, что проиграл тай-брейк. Нужно признать, что результат был закономерным – я не успел перестроиться с классических шахмат на быстрые. Играл не слишком здорово, много времени тратил на обдумывание. Видимо, в процессе подготовки к тай-брейку выбрал неправильную стратегию, перенервничал. Наверное, сейчас сделал бы все по-другому. Но что есть, то есть. Мне надо осознать, что произошло. В любом случае я понимаю, что мы с Магнусом сделали большое дело для развития шахмат не только в наших странах, но и во всем мире. (Олег ШАМОНАЕВ)

Полностью интервью Карякина