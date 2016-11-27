Сергей Карякин: "В первой половине матча было 80 процентов шахмат, сейчас же 80 процентов психологии"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин после 11-й партии матча за мировую шахматную корону с Магнусом Карлсеном подчеркнул, что вопрос психологии в противостоянии вышел на первый план. Встреча завершилась ничьей, общий счет по-прежнему равный – 5,5:5,5. Двенадцатая партия состоится в понедельник, Карякин будет играть черными фигурами. Напомним, в случае ничейного результата по итогам 12 партий 30 ноября состоится тай-брейк.

– В первой половине матча было 80 процентов шахмат, сейчас же 80 процентов психологии", – цитирует Matt & Patt Карякина.