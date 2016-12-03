07:34 | ШАХМАТЫ

Сергей Карякин: "В какой-то момент у Карлсена стали дрожать руки, ему очень тяжело давались ходы"

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин, проигравший в матче за мировую шахматную корону Магнусу Карлсену, подчеркнул, что норвежец по ходу встречи был скован психологически. В Москву россиянин вернулся рано утром в пятницу, и уже через несколько часов пришел в гости в редакцию "СЭ". Мы стали первым СМИ, которое посетил наш шахматист.

– А ваш соперник смог? 12-ю партию он играл белыми, и она получилась короткой. Он специально рассчитывал на тай-брейк?

– Думаю, что рассчитывал, потому что он играл очень безобидно, не создал мне ни малейшей проблемы. Другой вопрос: почему он так поступил? Если бы мы играли обычный турнир, я уверен, что белым цветом он пытался бы создать мне какие-то проблемы. А в матче на первенство мира он был психологически скован, потому что цена ошибки очень велика. В какой-то момент люди стали замечать, что у Магнуса дрожали руки и ему очень тяжело давались ходы. Он сильно нервничал. После окончания матча Карлсен признал, что в какой-то момент он был практически на грани коллапса.

Полностью интервью Карякина

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