Сергей Карякин: "В дебюте шестой партии Карлсен поставил дьявольскую ловушку"

Претендент на звание чемпиона мира Сергей Карякин после ничьей в шестой партии матча за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном отметил, что игра была короткая, но интересная. По словам россиянина, итог встречи стал ясен заранее. Пока счет в матче ничейный – 3-3.

– Сегодня мы оба боролись, просто так получилось, что в дебюте Карлсен поставил дьявольскую ловушку. Казалось, что я там выигрываю, а на самом деле у него все прекрасно, – отметил Карякин в программе "Все на матч". – Я был вынужден пойти на вариант, где все меняется. У меня положение было чуть-чуть получше, но в принципе становилось ясно, что это ничья. Поэтому в конечной позиции мы согласились на ничью, потому что невозможно было выиграть.

Партия короткая, но интересная. Быстрая ничья белыми – неверное, не то, к чему стремишься. Но партия не была скучной – с этой точки зрения я доволен. Счет пока абсолютно нормальный, просто бывают партии, в которых хочется достичь большего. С другой стороны, у него тоже были не самые удачные партии. Посмотрим, будут ли результативные партии во второй половине матча.