07:41 | ШАХМАТЫ

Сергей Карякин: "В четвертой партии с Карлсеном было неудобно, но я просто играл"

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин, сыгравший вничью белыми фигурами с норвежцем Магнусом Карлсеном в пятой партии матча за мировую шахматную корону, подчеркнул, что соперник создал ему серьезные неудобства. Встреча проходит в Нью-Йорке. Пятая партия состоится во четверг. Напомним, что шахматисты должны провести 12 партий. В случае ничейного результата 30 ноября состоится решающий тай-брейк.

– Было очень неудобно, но я просто играл, – приводит NRK слова Карякина. – Конечно, я устал после двух партий почти по шесть часов. Последние партии были очень сложные, но я профессионал и привык к этому.

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Материалы REN-TV

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