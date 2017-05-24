Сергей Карякин: "У меня нет претензий к Карлсену, у нас сохранились хорошие отношения"

Гроссмейстер Сергей Карякин отметил, что общался с Магнусом Карлсеном после матча за звание чемпиона мира, который в 2016 году состоялся в Нью-Йорке. По словам россиянина, норвежец выиграл честно, а не из-за своих выходок.

— После матча мы чуть-чуть общались, - приводят "Известия" слова Карякина. - Позднее я встречался с Карлсеном на турнире в голландском Вейк-ан-Зее. Мы играли в последнем туре, партия была очень напряженная и даже немного безумная. После ее окончания мы отлично поговорили, проанализировали все возможные варианты развития событий, поинтересовались, как у кого дела. В целом могу сказать, что у нас сохранились хорошие отношения. Несмотря на его победу, у меня нет к нему никаких претензий. Он выиграл за доской, а не из-за каких-то там выходок.