Сергей Карякин: "У меня нет претензий к Карлсену, у нас сохранились хорошие отношения". ШАХМАТЫ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
05:26 | ШАХМАТЫ

Сергей Карякин: "У меня нет претензий к Карлсену, у нас сохранились хорошие отношения"

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Гроссмейстер Сергей Карякин отметил, что общался с Магнусом Карлсеном после матча за звание чемпиона мира, который в 2016 году состоялся в Нью-Йорке. По словам россиянина, норвежец выиграл честно, а не из-за своих выходок.

— После матча мы чуть-чуть общались, - приводят "Известия" слова Карякина. - Позднее я встречался с Карлсеном на турнире в голландском Вейк-ан-Зее. Мы играли в последнем туре, партия была очень напряженная и даже немного безумная. После ее окончания мы отлично поговорили, проанализировали все возможные варианты развития событий, поинтересовались, как у кого дела. В целом могу сказать, что у нас сохранились хорошие отношения. Несмотря на его победу, у меня нет к нему никаких претензий. Он выиграл за доской, а не из-за каких-то там выходок. 

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/708431

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