Сергей Карякин: "Шахматы круче киберспорта"

Претендент на титул чемпиона мира Сергей Карякин подчеркнул, что не интересуется киберспортом, хотя некоторые шахматисты активно следят за набирающим популярность видом спорта. Карякин сразится за шахматную корону с 16-м чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

– В отличие от своих друзей я не очень интересуюсь киберспортом, - цитируют "Известия" Карякина. - Вот Ян Непомнящий играет практически каждый день и очень интересуется индустрией. Мне кажется, киберспорт достаточно вреден и не является спортом. Шахматы гораздо круче киберспорта, полезнее и интереснее. Если бы я был бизнесменом, не стал бы вкладываться в киберспорт. Хотя в плане коммерции это и может быть очень выгодно.