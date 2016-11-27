Сергей Карякин: "Сейчас 80 процентов матча с Карлсеном – психология"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин после 11-й партии матча за мировую шахматную корону с Магнусом Карлсеном подчеркнул, что психологический аспект в поединке вышел на первое место. Перед 12-й партией счет равный – 5,5:5,5. В случае ничейного результата в понедельник шахматистов ждет тай-брейк 30 ноября.

– В первой половине матча 80 процентов составляли шахматы, во второй половине 80 процентов нашего противостояния – психология – приводит слова Карякина chess24.com.

Как Карякин сыграл вничью с Карлсеном. Пошаговая трансляция 11-й партии