Сергей Карякин: "Сегодня я играл неважно"

Россиянин Сергей Карякин после поражения на тай-брейке матча за мировую шахматную корону против норвежка Магнуса Карлсена остался недоволен своей игрой. По его словам, он надеется снова выиграть турнир претендентов и бороться за звание чемпиона мира.

– На самом деле сегодня я играл достаточно неважно, – отметил Карякин после поражения. – Во всех партиях я выглядел хуже. Было тяжело играть в быстрые шахматы после такого марафона в классические. Однако в целом все сложилось не так уж и плохо. Надеюсь, что через турнир претендентов снова получу право побороться за шахматную корону.