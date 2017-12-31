04:50 | ШАХМАТЫ

Сергей Карякин: "Сделал все, что мог, но в итоге второе место. Карлсена с победой"

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин отметил, что результат чемпионата мира по блицу справедлив. Россиянин занял на турнире второе место, уступив норвежцу Магнусу Карлсену. Третьим стал Вишванатан Ананд.

"Сделал все, что мог, но в итоге второе место. В целом, все заслуженно. Магнуса с победой, а Виши с прекрасно проведенными турнирами!", - написал Карякин в Твиттере.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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echo2011

Сделал всё,что мог,но против Карлсена выглядел,как перворазрядник. Как,впрочем,и остальные его соперники в этот день.Похоже,чемпион время от времени гипнотизирует своих противников.

08:54