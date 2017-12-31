Сергей Карякин: "Сделал все, что мог, но в итоге второе место. Карлсена с победой"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отметил, что результат чемпионата мира по блицу справедлив. Россиянин занял на турнире второе место, уступив норвежцу Магнусу Карлсену. Третьим стал Вишванатан Ананд.

"Сделал все, что мог, но в итоге второе место. В целом, все заслуженно. Магнуса с победой, а Виши с прекрасно проведенными турнирами!", - написал Карякин в Твиттере.