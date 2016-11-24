Сергей Карякин: "Разница между ничьей и поражением сейчас очень велика"

Россиянин Сергей Карякин признался, что рассматривал возможность форсированной победы в девятой партии, когда чемпион мира Магнус Карлсен допустил ошибку. Однако норвежцу удалось свести партию к ничьей, и общий счет в матче за шахматную корону стал 5:4 в пользу россиянина.

– Я видел, что есть интересный вариант с ферзем на b3, – цитирует NRK Карякина. – Но нужно быть очень смелым, чтобы идти в такой ситуации на форсированную победу. Это была очень ответственная партия. Сейчас разница между ничьей и поражением крайне велика.