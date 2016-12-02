Сергей Карякин: "Познакомился с Монсоном, он сказал, что любит шахматы"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, вернувшийся в Москву из Нью-Йорка, где проходил матч за мировую шахматную корону, на борту самолета познакомился с американским бойцом ММА Джеффри Монсоном, который летел с ним одним рейсом, передает из Шереметьева корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. По словам шахматиста, это знакомство стало приятным и неожиданным.

- Познакомились с Монсоном?

- Да! Пообщались, сфотографировались. Он даже сказал, что любит шахматы. Интересное знакомство, а главное неожиданное.

- Первое, что сейчас сделаете?

- Я очень соскучился по своему сыну Алексею. Не видел его больше 40 дней. И именно в это время он сделал свои первые шаги. Это очень трогательный момент, так что приеду домой и сразу устремлюсь к нему. А потом буду просто отдыхать.

- С какими мыслями летели в Россию?

- Думал о том, что меня здесь очень многие поддерживали. Благодарен своим тренерам, врачу, болельщикам, своим спонсорам, шахматной федерации. И спасибо правительству, сам президент за меня болел. Так что очень рад вернуться домой, где меня любят и ждут.

Сергей Карякин: "Надеюсь, "Спартак" станет чемпионом раньше, чем я" //

Сергей Карякин: "Я еще скажу последнее слово в дуэли с Карлсеном!" //

ФОТО: Карякин вернулся домой