09:50 | ШАХМАТЫ

Сергей Карякин посетит инаугурацию Владимира Путина

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин в своем Твиттере продемонстрировал приглашение на сегодняшнюю торжественную церемонию вступления в должность Президента России Владимира ПутинаИнаугурация пройдет сегодня в Кремле и начнется в 12.00 по московскому времени. Подпись к фотографии с приглашением такая: "Уже совсем скоро".

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Thomas_Boy_

Тоже хотел сходить, но говорят, черной икры и кокейна в этом году не будет.

10:13

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