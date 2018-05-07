Сергей Карякин посетит инаугурацию Владимира Путина

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в своем Твиттере продемонстрировал приглашение на сегодняшнюю торжественную церемонию вступления в должность Президента России Владимира Путина. Инаугурация пройдет сегодня в Кремле и начнется в 12.00 по московскому времени. Подпись к фотографии с приглашением такая: "Уже совсем скоро".