Сергей Карякин посетит инаугурацию Владимира Путина

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в своем Твиттере продемонстрировал приглашение на сегодняшнюю торжественную церемонию вступления в должность Президента России Владимира Путина. Инаугурация пройдет сегодня в Кремле и начнется в 12.00 по московскому времени. Подпись к фотографии с приглашением такая: "Уже совсем скоро".
Уже совсем скоро! pic.twitter.com/GPEc6sxvRB– Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) 7 мая 2018 г.
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Thomas_Boy_
Тоже хотел сходить, но говорят, черной икры и кокейна в этом году не будет.
10:13