04:02 | ШАХМАТЫ

Сергей Карякин: "Получал от Васюкова много ценных советов"


Россиянин Сергей Карякин​ отметил, что гроссмейстер Евгений Васюков дал ему немало ценных советов. В четверг было объявлено о смерти Васюкова в возрасте 85 лет.

"Вечная память Евгению Андреевичу! Несколько раз играл с ним в гандикап-турнирах, получал от него много ценных советов, в частности перед матчем с Карлсеном..." - написал Карякин в Твиттере.

Ушел из жизни Евгений Васюков

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Материалы других СМИ
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