Сергей Карякин: "Получал от Васюкова много ценных советов"

Россиянин Сергей Карякин​ отметил, что гроссмейстер Евгений Васюков дал ему немало ценных советов. В четверг было объявлено о смерти Васюкова в возрасте 85 лет.

"Вечная память Евгению Андреевичу! Несколько раз играл с ним в гандикап-турнирах, получал от него много ценных советов, в частности перед матчем с Карлсеном..." - написал Карякин в Твиттере.

Вечная память Евгению Андреевичу! Несколько раз играл с ним в гандикап-турнирах, получал от него много ценных советов, в частности перед матчем с Карлсеном... https://t.co/lzJuCMTNFr – Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) 10 мая 2018 г.

Ушел из жизни Евгений Васюков