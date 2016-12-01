Сергей Карякин: "Пока я боролся за титул, наш сын сделал первые шаги"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин на торжественной церемонии закрытия матча за мировую шахматную корону отметил, что его сын сделал первые шаги, пока он боролся за титул чемпиона мира. Шахматная встреча в Нью-Йорке, к которой на протяжении без малого трех недель было приковано внимание болельщиков по всему миру, завершилась победой норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена на тай-брейке.

– Сейчас я хочу поскорее вернуться домой, – сказал Карякин на церемонии закрытия. – Жена сказала, что пока я тут боролся за мировую шахматную корону, наш сын сделал первые шаги. Поэтому я поскорее хочу вернуться домой и обнять его.