09:01 | ШАХМАТЫ

Сергей Карякин: "Пока я боролся за титул, наш сын сделал первые шаги"

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин на торжественной церемонии закрытия матча за мировую шахматную корону отметил, что его сын сделал первые шаги, пока он боролся за титул чемпиона мира. Шахматная встреча в Нью-Йорке, к которой на протяжении без малого трех недель было приковано внимание болельщиков по всему миру, завершилась победой норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена на тай-брейке.

– Сейчас я хочу поскорее вернуться домой, – сказал Карякин на церемонии закрытия. – Жена сказала, что пока я тут боролся за мировую шахматную корону, наш сын сделал первые шаги. Поэтому я поскорее хочу вернуться домой и обнять его.

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