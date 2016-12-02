Сергей Карякин: "Подергал Карлсена за усы!"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, вернувшийся в Москву из Нью-Йорка, где проходил матч за мировую шахматную корону, уверен, что показал достойную игру, передает из Шереметьева корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. По словам шахматиста, ему удалось подергать Магнуса Карлсена за усы.

- Вы уже рассказывали, что в Нью-Йорке вас поддерживали, даже денег в такси не взяли. Действительно ощущали, как болеют за вас американцы? - вопрос к Карякину.

- Да! Особенно это проявилось в последние дни, когда было чудовищное напряжение и все решалось на тай-брейке. У меня была целая армия болельщиков. Да, додавить Карлсена не удалось, но считаю, что результат я показал хороший. Подергал Магнуса за усы! Достойно сражался, и мне не стыдно возвращаться.

- Уже думаете о следующем походе за короной через два года?

- Конечно, немного отдохну и начну подготовку. Ставлю перед собой задачу снова выиграть турнир претендентов. А то, что могу на равных сражаться с Магнусом, я уже доказал.

- Как попрощались с норвежцем? По-дружески или затаили все-таки на него злобу из-за поражения?

- У нас абсолютно нормальные отношения. Вся злость заканчивается на шахматной доске. За ее пределами я поздравил его с днем рождения, который он праздновал как раз в день тай-брейка. Но наша дуэль еще не закончена. Надеюсь, последнее слово в ней останется за мной!