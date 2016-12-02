10:46 | ШАХМАТЫ

Сергей Карякин: "Подергал Карлсена за усы!"

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин, вернувшийся в Москву из Нью-Йорка, где проходил матч за мировую шахматную корону, уверен, что показал достойную игру, передает из Шереметьева корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. По словам шахматиста, ему удалось подергать Магнуса Карлсена за усы.

 
Среда. Нью-Йорк. Сергей КАРЯКИН (слева) и Магнус КАРЛСЕН.Сергей Карякин: "Надеюсь, "Спартак" станет чемпионом раньше, чем я"

- Вы уже рассказывали, что в Нью-Йорке вас поддерживали, даже денег в такси не взяли. Действительно ощущали, как болеют за вас американцы? - вопрос к Карякину.

- Да! Особенно это проявилось в последние дни, когда было чудовищное напряжение и все решалось на тай-брейке. У меня была целая армия болельщиков. Да, додавить Карлсена не удалось, но считаю, что результат я показал хороший. Подергал Магнуса за усы! Достойно сражался, и мне не стыдно возвращаться.

- Уже думаете о следующем походе за короной через два года?

- Конечно, немного отдохну и начну подготовку. Ставлю перед собой задачу снова выиграть турнир претендентов. А то, что могу на равных сражаться с Магнусом, я уже доказал.

- Как попрощались с норвежцем? По-дружески или затаили все-таки на него злобу из-за поражения?

- У нас абсолютно нормальные отношения. Вся злость заканчивается на шахматной доске. За ее пределами я поздравил его с днем рождения, который он праздновал как раз в день тай-брейка. Но наша дуэль еще не закончена. Надеюсь, последнее слово в ней останется за мной!

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