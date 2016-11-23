Сергей Карякин: "Победа над Карлсеном в восьмой партии – маленький шаг вперед"

Претендент на мировую шахматную корону Сергей Карякин в эксклюзивном интервью "СЭ" назвал победу в восьмой партии над действующим чемпионом Магнусом Карлсеном маленьким шагом вперед. Россиянин подчеркнул: он не стал задерживаться после пресс-конференции для индивидуальных интервью, потому что для него дорога каждая минута.

– После победы у вас были силы на какие-то эмоции?

– Не буду ханжой и не стану скрывать, что я очень рад. Конечно, я чувствую, что сделал маленький шаг вперед. Но, с другой стороны, я профессионал и понимаю, что всегда нужно играть до конца.

– В отличие от своего соперника, после окончания партии вы не отказались от общения со СМИ на официальной пресс-конференции…

– Да, я хорошо понимаю, что нынешний матч – это не просто работа, но еще и популяризация нашего вида спорта, который пока не приковывает к себе столько внимания, как, скажем, футбол или хоккей. Однако после пресс-конференции я тоже не стал задерживаться для индивидуальных интервью перед телекамерами, поскольку мне сейчас дорога каждая минута на восстановление. (Олег ШАМОНАЕВ)

Полностью интервью Карякина