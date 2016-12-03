Сергей Карякин: "Перед матчем с Карлсеном поменял SIM-карту и никому не давал номер"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин подчеркнул, что перед матчем за мировую шахматную корону с Магнусом Карлсеном он сменил SIM-карту и не говорил новый номер телефона даже своему менеджеру. В Москву россиянин вернулся рано утром в пятницу, и уже через несколько часов пришел в гости в редакцию "СЭ". Мы стали первым СМИ, которое посетил наш шахматист.

– Как выглядит жизнь человека, который играет на первенство мира по шахматам? Вы не с кем не общаетесь, не отвечаете на звонки, целыми днями анализируете партии?

– Во время турнира я ни с кем не общаюсь, отключаю телефон. Перед этим турниром я поменял SIM-карту и практически никому свой новый номер не давал, даже Кириллу (Зангалису – менеджеру Сергея Карякина. – Прим. "СЭ"). Я это делаю, потому что идет очень большой поток информации, а в шахматах должна быть полная концентрация. Нужно абстрагироваться и уйти от внешнего мира.

Полностью интервью Карякина