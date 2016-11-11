Сергей Карякин: "Перед матчем с Карлсеном немного волнительно"

В США открывается главное событие в мире шахмат. В Нью-Йорке в матче за корону сойдутся действующий чемпион планеты норвежец Магнус Карлсен и претендент – россиянин Сергей Карякин. Корреспондент "СЭ" поговорил с Сергеем за день до открытия самого знаменательного события в его жизни.

– Как ваше настроение?

– Конечно, немного волнительно, но как по-другому. С другой стороны, я с самого детства в этой профессии, поэтому, как только пройдут многочисленные интервью и пресс-конференции и я сяду за доску, все придет в окончательную норму. Пока же нахожусь в зоне общественного внимания. За это время пришлось очень много общаться с журналистами, но это часть моей работы, и от нее никуда не деться.

– Как вы готовились к матчу в последний месяц?

– Спасибо президенту РШФ Андрею Филатову, что он лично профинансировал мой заключительный сбор в Майами. Этот город находится в одном часовом поясе с Нью-Йорком, и мне удалось простым путем решить вопрос с акклиматизацией. К тому же у нас были созданы прекрасные условия, и мы с моей командой прекрасно поработали.

– Кто вам помогал?

– Это большой секрет. Но я не скрываю, что со мной в Америке был мой тренер Шахрияр Мамедьяров. Он работал в моей команде и перед турниром претендентов. Так что решил пригласить его и в этот раз. Надеюсь, что его помощь окажется такой же полезной, как и перед кандидатским форумом. (Кирилл ЗАНГАЛИС)

Полностью интервью Карякина