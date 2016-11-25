Сергей Карякин: "Оставшиеся партии покажут, сколько сил у кого осталось"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин после 10-й партии матча за мировую шахматную корону с Магнусом Карлсеном подчеркнул, что в оставшихся встречах необходимо проявить волевые качества. В четверг он потерпел первое поражение в поединке с действующим чемпионом, и счет стал равный – 5:5. В пятницу шахматисты получат возможность восстановить силы. 11-я партия состоится в субботу.

– Сейчас мы должны играть на пределе возможностей, – приводит tv2.no слова Карякина. – Оставшиеся партии покажут, сколько сил у кого осталось.

Как Карякин проиграл Карлсену. Пошаговая трансляция 10-й партии