Сергей Карякин: "Ничья после 12 партий с Карлсеном уже подвиг, но нельзя останавливаться"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин подчеркнул, что ничья в матче за мировую шахматную корону после 12 партий с действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном уже является подвигом. При этом он подчеркнул: нельзя останавливаться на достигнутом. В понедельник Карякин черными фигурами сыграл вничью с Карлсеном в 12-й партии проходящего в Нью-Йорке матча. Счет после 12 партий с классическим контролем времени стал 6:6. Чемпион мира будет определен в среду на тай-брейке.

– Я был чемпионом мира по быстрым шахматам в том турнире, где он участвовал и занял второе место, – приводит "Р-Спорт" слова Карякина. – Конечно, он блестящий шахматист, и блестяще играет как классику, так и быстрые (шахматы). Он действующий чемпион мира и поэтому ясно, что то, что мне удалось сыграть с ним 6:6 в классические шахматы, это уже, можно сказать, подвиг. Но я на этом не собираюсь останавливаться. Впереди тай-брейк, очень сложный, потому что мы будем играть 4 партии в один день. Это как минимум. Потому что если 4 закончатся в ничью, мы будем играть еще дополнительную партию. Предстоит тяжелейший день, но мы будем готовиться.