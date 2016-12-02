Сергей Карякин: "Неприятно было проиграть десятую партию"

В ночь со среды на четверг в Нью-Йорке завершился матч на первенство мира по шахматам. Россиянин Сергей Карякин уступил две партии на тай-брейке и в итоге проиграл чемпионский поединок норвежцу Магнусу Карлсену со счетом 7:9. Сегодня рано утром Карякин возвращается в Москву, а перед вылетом Сергей дал эксклюзивное интервью "СЭ".

– Оглядываясь на весь чемпионский матч, можете сказать, что оказалось для вас самым сложным?

– Неприятно было проиграть десятую партию. Когда я потом увидел, что был вечный шах, то сильно расстроился. С другой стороны, понимал, что нет времени сокрушаться, нужно собраться и играть дальше. Увы, в итоге это поражение оказалась для меня ключевым. Но положа руку на сердце, в успешной для меня восьмой партии я тоже не наиграл на стопроцентную победу. Так что в принципе все справедливо.

– Прошедший матч что-то дал шахматам в творческом плане? Или финал не место для красивой игры?

– Да, мы были настроены на результат и о какой-то красоте не думали. У нас были очень упорные поединки. Но некоторые ничьи с точки зрения игры оказались даже интереснее результативных партий. И какие-то из них, возможно, войдут в учебники шахматной истории. Так что это была славная охота! Уверен, что болельщики во всем мире получили огромное удовольствие. (Олег ШАМОНАЕВ)

Полностью интервью Карякина