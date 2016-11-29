Сергей Карякин: "Не хочу угрожать как боксеры, но я вижу неуверенность Карлсена"

Россиянин Сергей Карякин заявил, что видит неуверенность у норвежца Магнуса Карлсена после 12-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, который проходит в Нью-Йорке. В понедельник Карякин черными фигурами сыграл вничью с действующим чемпионом Карлсеном. Счет матча после 12 партий с классическим контролем времени стал 6:6. Таким образом, победитель будет определен в среду на тай-брейке.

– Магнус последнюю партию играл белыми, и он, фактически, поменял все фигуры, согласился на ничью, – приводит "Р-Спорт" слова Карякина. – То есть, играя белыми, у тебя есть небольшое преимущество, а он его не стал даже пытаться развивать. Я не хочу угрожать как боксеры перед раундом, но в этом я вижу некую неуверенность Магнуса, потому что, если бы у него была комфортная ситуация, он, конечно же, играл бы (на победу) белым цветом.