Сергей Карякин: "Не готовился к чемпионату мира по рапиду и блицу из-за обилия мероприятий"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился своими ожиданиями от чемпионата мира по быстрым шахматам и молниеносной игре. Карякин отметил, что к турниру не готовился из-за обилия мероприятий после матча за шахматную корону. Соревнования по рапиду и блицу пройдут в Дохе 26 - 30 декабря.

– Я хочу, чтобы меня поняли правильно: на протяжении более 20 дней после прилета у меня было полное безумие, – приводит "Р-Спорт" слова Карякина. – Это связано с тем, что каждый день проходили съемки, интервью, пресс-конференции, выступления, "прямые эфиры". Был настолько насыщенный график, что о шахматах речь уже не шла. Но, с другой стороны, я мог сказать, что я немного отдохнул от шахмат, и надеюсь, что благодаря свежести мне удастся что-то показать в Катаре. Я понимаю, что не готовился к этому турниру, и каких-то завышенных ожиданий не испытываю. Хорошим результатом будет одно попадание в тройку. Если будет два призовых места, то это будет уже очень серьезным успехом. А если удастся победить, то это просто будет супер. Но это не фантастика, потому что шанс есть всегда. И четыре года назад мне удалось стать чемпионом мира по быстрым шахматам.