Сергей Карякин: "На обычных турнирах соперники будут сильные, но уже не настолько"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин выразил уверенность в том, что поражение в матче за мировую шахматную корону с Магнусом Карлсеном не скажется негативно на его психологическом состоянии и дальнейшей карьере. В Москву россиянин вернулся рано утром в пятницу, и уже через несколько часов пришел в гости в редакцию "СЭ". Мы стали первым СМИ, которое посетил наш шахматист.

– Морально вас можно считать сопобедителем поединка, и мы вас с этим поздравляем. Сколько времени у вас ушло на подготовку к матчу с Карлсенем и сколько времени займет приведение себя в боевое состояние вновь?

– После окончания московского турнира, который я выиграл в марте этого года, у меня было полгода на подготовку. За это время очень многое удалось сделать. Мы занимались и готовились. Было несколько серьезных сборов. Фактически вся моя жизнь была нацелена на этот матч. А что касается будущего, думаю, никаких проблем у меня не возникнет, потому что я играл с действующим чемпионом мира. Когда начнутся обычные турниры, соперники тоже будут сильные, но уже не настолько. Думаю, что смогу побеждать.

– То есть вы чувствуете себя в хорошей форме?

– Форма у меня нормальная, потому что я играл с Магнусом хорошо и повысил свой рейтинг, став шестым шахматистом мира. А перед матчем я был девятым. Чуть-чуть не хватило для завоевания короны, но прогресс существенный.

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