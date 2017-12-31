Сергей Карякин: "Много работал над популяризацией шахмат - это сильно мешает практике"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отметил, что 2017 год сложился для него достаточно сложно. По его словам, работа над популяризацией шахмат отвлекала его от практики. Также шахматист отметил, что доволен выступлением на чемпионате мира по блицу, где он занял второе место. Победу одержал действующий обладатель шахматной короны Магнус Карлсен.

- Для меня это был очень тяжелый год - было трудно настроиться на обычный турнирный график после матча на первенство мира, - цитирует ТАСС Карякина. - К тому же у меня появились новые обязательства. Шахматы вышли на другой уровень, я много работал над популяризацией игры - это сильно мешает постоянной практике. Поэтому мои результаты в классике были просто ужасными.

Из классических турниров я могу записать в актив разве что Сент-Луис. Поэтому было приятно стать вторым на чемпионате планеты по блицу. Хотя я рассчитывал защитить титул.