01:25 | ШАХМАТЫ

Сергей Карякин: "Магнус играл просто блестяще, но я доволен"

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Претендент на звание чемпиона мира Сергей Карякин после ничьей в шестой партии матча за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном отметил, что удовлетворен ходом противостояния. Пока счет в матче ничейный – 3-3.

– Магнус играл просто блестяще. Я ничего не смог сделать, – цитирует Карякина Dagbladet. – Он великолепно проводит начало партий. Думаю даже, что мне сегодня повезло. В каждой партии идет борьба. Некоторые мои решения мне не нравятся, однако в целом удовлетворен, как складывается матч.

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