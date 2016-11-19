Сергей Карякин: "Магнус играл просто блестяще, но я доволен"

Претендент на звание чемпиона мира Сергей Карякин после ничьей в шестой партии матча за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном отметил, что удовлетворен ходом противостояния. Пока счет в матче ничейный – 3-3.

– Магнус играл просто блестяще. Я ничего не смог сделать, – цитирует Карякина Dagbladet. – Он великолепно проводит начало партий. Думаю даже, что мне сегодня повезло. В каждой партии идет борьба. Некоторые мои решения мне не нравятся, однако в целом удовлетворен, как складывается матч.